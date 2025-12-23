¶ÐÌ³¤¹¤ëÊÝ°é±à¤Ç¡¢±à»ù£³¿Í¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅð»£¤·ÊÝÂ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÊÝ°é»Î¤ÎÃË¤¬ÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÈÀ­Åª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îµ¿¤¤¤ÇÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Ë½»¤àÊÝ°é»Î¡¦¹âÌÚÉ÷ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£±¡Ë¤Ç¤¹¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£¸·î¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¡¢±à»ù¤Î½÷»ù£³¿Í¡ÊÅö»þ£µ¡Á£¶¡Ë¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ°²è»£±Æ¤·¡¢ÊÝÂ¸¤·¤¿µ¿¤¤¤¬