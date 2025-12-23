高市早苗首相は２３日に都内ホテルで、自民党総裁選の選挙対策本部メンバーたちと慰労会を行った。憲政史上で初めての女性総理大臣に就任した高市首相。この日、慰労会に関するマスコミの取材は完全シャットアウト。それでも政権発足後から高い支持率をキープするの高市首相が出席したこともあって３０人以上の報道陣が集まった。慰労会の出席者は総裁選推薦人代表を務めた自民党の古屋圭司選挙対策委員長、西村康稔元経産相