Image: Kyle Barr / Gizmodo US 2025年、やっぱり1番わくわくヤキモキしたのはSwitch 2でしょうか。入手へのイバラの道、マリカーのルートを離れても楽しめる新たな世界観、任天堂が最優先する楽しくゲームしたいという気持ち…。在庫もかなり落ち着いて、今年のクリスマス、お年玉で入手できる人も少なくないはず。発売直後に入手し、絶賛、むしろ感動すらしていた米Gizmodo編集部が、発売