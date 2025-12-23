女子ゴルフの山下美夢有（２４＝花王）が２３日、都内で行われた「山下美夢有選手海外メジャー優勝祝賀会」に出席した。米ツアー本格参戦１年目の今季、山下は８月３日に最終日を迎えたメジャー最終戦「ＡＩＧ全英女子オープン」で同ツアー初勝利をメジャーで飾り「メイバンク選手権」（１０月３０日〜１１月２日、マレーシア）で２勝目。新人賞を獲得した。黄色の振り袖姿で登場した山下は「前半戦はなかなか調子が上がら