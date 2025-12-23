タレントでブロガーの小林礼奈(あやな、33)が23日、自身のブログを更新。第2子出産を報告した。 【写真】幸せ一家に新しい家族が仲間入り 「新しい命が生まれました」と題したブログでは、「緊急の帝王切開で出産しました」と明かし、「妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました。手が麻酔で動きにくいので代理で夫が書いてます」と説明。ベッドに横たわりながら、夫の隣でピ－ス