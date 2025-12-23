珈琲『ワンダンス』コミックス15巻（講談社）が2025年12月23日に発売された。最新刊の発売を記念して大型広告が新宿駅メトロプロムナードで公開された。 【写真】『ワンダンス』巨大ダンスビジュアル 「月刊アフタヌーン」（講談社）にて連載されている、ダンスに根中する高校生・小谷花木と湾田光莉を描いた浅春漫画『ワンダンス』。 2025年10月よりTVアニメが放送され、コミックス発売日には実写映画化も発