ÆüËÜ¿ÍMF¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´Ìî¹ÒÂç¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º´Ìî¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÎÄï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ç¥×¥ì¥¤¡£2023Ç¯¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï·»¤ÈÆ±¤¸MF¡£º£µ¨¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ