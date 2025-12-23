¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¯¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¸ýºÂ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡¢Áòµ·¤ä¤ªÊè¤Î´õË¾¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Ï°ìÅÙ½ñ¤¤¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾õ¶·¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÂçÁÝ½ü¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ°Íý¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð