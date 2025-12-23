12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で行われるフェザー級タイトルマッチで、挑戦者の朝倉未来と対戦する王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフが23日、都内で自身初となるファンイベント『師走の犬鷲祭り」を開催した。圧倒的な強さを誇るキルギス人王者は、定員を大きく超える応募から当選した幸運な約100人のファンとの交流を笑顔で楽しんだ。【動画】シェイドゥラエフが初フ