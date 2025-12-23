サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２３日、相模原市で開催された講演会「夢を信じる強さ〜挑戦の先にある未来〜」出席後に取材対応。２２日に左膝前十字靱帯（じんたい）断裂の大ケガが発表された日本代表ＭＦ南野拓実（３０）について「本当に残念、悲しいと思っています」と言及した。前回のカタールＷ杯を含め、森保ジャパンをけん引してきた南野の大けが。森保監督もショックを隠せず「どれだけのけがか分かっていな