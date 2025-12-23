【漫画】本編を読む仕事ができて会社や近所でいい顔をしていても、一歩家に入ると自分勝手な言動で家族を追い詰める……。そんな夫をモラルハラスメント夫＝モラ夫と呼び、人知れず彼らに鉄槌を下す者たちを描いたショートストーリー集が『モラ夫解体屋その夫、本当に必要ですか？』（かうち：シナリオ、黒野ナツ子：作画、NLLE：カバーイラスト/KADOKAWA）だ。0歳と2歳の子どもの育児に日々追われているワンオペ妻の物語で