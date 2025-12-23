話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★☆☆☆ゆっくりじっくり愛を育んでフリーの人は、秘密の関係や片思い、「人知れずの静かな恋」にご縁があるかも。無理に進展させようとするのではなく、時間をかけて育てる姿勢が大切