話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆日常のなかに恋が潜んでいる予感将来を見据えた愛が育まれる時期。フリーの人は、落ち着きのある誠実な人とのご縁がありそう。職場や行きつけのお店など、普段の生活圏内に注目を。