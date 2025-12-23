新しい年の始まりは、心がほっと和らぐ甘いひと品で迎えたいもの。そんな願いに寄り添ってくれるのが、ムーミンと文明堂がコラボしたお年賀限定カステラです。2026年の干支「午年」にちなんだ縁起の良いデザインと、長年愛され続ける文明堂のやさしい味わいがひとつに。大切な人への新年のご挨拶や、頑張った一年の締めくくりにぴったりな特別感あふれるカステラをご紹介します。 午年を祝うムーミンの特別デザイン