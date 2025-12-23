日本航空機のマーク国土交通省は23日、米サンフランシスコ発成田行き日航57便ボーイング787（乗客乗員198人）で22日に機体が揺れた際、客室乗務員1人が右足骨折の重傷を負う航空事故があったと発表した。運輸安全委員会は航空事故調査官2人を指名した。国交省や日航によると、シートベルト着用サインの点灯中に乱気流の影響で揺れたとみられ、乗務員が転倒した。同機は日本時間22日午前6時ごろ離陸。事故は午後1時半ごろに発生