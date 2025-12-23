¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡ÛÅìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç12ºÐ¤Î¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤¿¿Í¿È¼è°ú»ö·ï¤Ç¡¢¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬23Æü¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤¬¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Î¶õ¹Á¤Ç¹´Â«¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Îµ­¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£