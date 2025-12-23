送検のため警視庁原宿署を出る神保大輔容疑者＝11月国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして、警視庁は23日、地方公務員法（守秘義務）違反容疑で逮捕した暴力団対策課の警部補神保大輔容疑者（43）を懲戒免職にした。東京地検は23日、容疑者を同罪で起訴した。起訴状によると、神保被告は4月と5月、警視庁がナチュラル関係先に設置した捜査用カメラの撮影画像をグループ関係者に送信し、