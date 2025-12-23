間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」が２０日に最終回を迎え、鷹里小学校時代の瀬戸紫苑（＝ドの子、吉田帆乃華、大後寿々花）へのいじめが発端となった連続事件の真相が明らかになった。第１話から各所に散りばめられていた伏線が回収され、実行犯の刑事宇都見啓（木村昴）、週刊アポロ記者の東雲晴香（深川麻衣）、店主今國一成（戸塚純貴）の３人が仕組んだ復讐劇と判明した。一方で考察で注