ゆうちょ銀行の口座数は約1億2000万口座（2024年3月末時点）と、日本の人口に匹敵する普及率です。全国どこでも使える利便性からゆうちょ口座を持っている方は多いでしょう。今回は、通常貯金の特徴を整理し、10万円、100万円を預けた場合の利息をシミュレーションしてみましょう。ゆうちょ銀行の通常貯金の特徴は？ゆうちょ銀行の通常貯金は、一般的な銀行の普通預金に相当し、給与や年金の受け取り、公共料金の支払いなどに使う