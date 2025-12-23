上海市浦東新区デジタル海外進出行動計画が22日に始まった。浦東新区はデータ要素の市場化配置改革に焦点を当て、データ安全の秩序ある越境流通を促進していく。上海市ひいては中国全土のデジタル経済開放協力の深化、新型データ要素グローバル化配置ルートの模索に向けたモデル・けん引効果を発揮する。新華社が伝えた。説明によると、同計画は世界の市場に焦点を当て、デジタルをそのけん引力とすることで、産業高度化と技術進歩