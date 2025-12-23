2026年1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の新PV「The Life of Hathaway Noa」が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。 参考：『閃光のハサウェイ』ペーネロペー新装備（？）に考察熱狂新予告のギギなど原作と比較分析 本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサ