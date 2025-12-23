俳優の高杉真宙と波瑠が結婚を発表した。節目となるこのタイミングで、改めて2人の出演作を振り返ってみたい。 参考：波瑠＆高杉真宙、『わたしのお嫁くん』共演2人が結婚！白無垢＆ウエディングドレス姿披露 NHK連続テレビ小説『あさが来た』（2015年度後期）のヒロイン・白岡あさ役を務めた波瑠は、前向きで快活なキャラクターで人気を博し、幅広い世代に知られるようになった。意外にも、それまでは脇役と