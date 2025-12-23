¼ÖÆ»¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ­¤ÈÀÜ¿¨¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µß¸î¤»¤ºÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÊõÄÍ»Ô¤Î£¶£¸ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬£±£²·î£²£³Æü¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤È¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊõÄÍ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ç¤¹¡£½÷¤Ï¡¢£±£²·î£²£²Æü¸á¸å£¹»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢ÀîÀ¾»Ô¾¾¤¬µÖÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊõÄÍ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê£·£¸¡Ë¤ÈÀÜ¿¨¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µß¸î¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹