23日（火）夜も都内のクリスマスマーケットはたくさんの人でにぎわっています。24日（水）は雨のクリスマスイブとなりそうです。天気図です。2つの低気圧や前線が近づきますが、24日朝にはもう一つできて、3つの低気圧や前線が日本列島を通過していくでしょう。こういうときは、全国で天気が崩れます。雨雲の予想です。最初に雨が降り出すのは近畿や東海です。そして、この雲が東に広がってきます。24日朝は関東でも全域雨となり、