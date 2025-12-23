共同通信加盟社編集局長会議で講演する高市首相＝23日午後、東京・東新橋高市早苗首相は23日、共同通信加盟社編集局長会議で講演し、自身が掲げる「責任ある積極財政」に関し「今まで財政の健全性という言葉が使われてきたが、私は財政の持続可能性を追求している。国内外の信認を高めたい」と強調した。2026年度予算案を巡り来年の通常国会での早期成立に意欲を表明。安全保障環境が変化したとし、安保関連3文書の改定議論を進