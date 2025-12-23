日本赤十字社血液製剤の保管や管理などでトラブルが相次ぐ日本赤十字社は23日、過去の事例を調べた結果、厚生労働省に報告すべきだと定めた基準に該当する不適切事例が985件あったと明らかにした。採血の手順逸脱などが原因で、献血で集めた血液など約3600本が廃棄されていた。健康被害はなく、日赤は「安全な血液製剤の安定供給に万全を期す」としている。日赤は厚労省の血液事業部会の委員会に報告した。トラブルを受け、日