関西運動記者クラブ選定の関西スポーツ賞表彰式が２３日、大阪市内のホテルで行われた。今年、ＮＨＫ杯個人総合で１０年ぶり優勝、世界選手権種目別床で金メダルなどの活躍を評価され個人賞を受賞した体操の杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝は「支えてくださった方々のおかげ」と挨拶。一時の引退を経て、２３年に復帰、翌年のパリ五輪を目指したが、同年のＮＨＫ杯で結果を出せず、出場できなかった。その時の「体操の楽し