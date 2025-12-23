日立製作所（以下、日立）、日立ビルシステム、日和サービスは12月23日、日立グループの新経営計画「Inspire2027」に基づいて策定したサステナビリティ戦略「PLEDGES」における「サーキュラーエコノミー」推進の取り組みとして、日立製エレベーターのリニューアル工事で交換する永久磁石モーター巻上機のリサイクル網を構築し、12月から運用を開始したことを発表した。同社はこの取り組みにより、レアアースなどの循環利用を促進し