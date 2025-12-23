巨人の球団公式マスコットガール「ヴィーナス」が２３日、ファン感謝イベント「ＶＥＮＵＳＰＲＩＤＥ２０２５〜ｆｉｎａｌ〜」を渋谷区・文化総合センター大和田さくらホールで開催した。今季の声援への感謝を込めて阿部監督の現役時代の登場曲「セプテンバー」など、球場を沸かせたダンスナンバーを数多く披露。クリスマス直前ということもあり、サンタの衣装に身を包みキュートなダンスで会場を埋めた７００人のファン