¥æー¥í¥É¥ë°ì»þ£±¡¥£±£¸£°£°¥ì¥Ù¥ë¡¢£±½µ´Ö¤Ö¤ê¹âÃÍ¿å½à¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.1800¥ì¥Ù¥ë¤ÈËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£1.18Âæ¤Ç¤Î¼è°ú¤Ï£±£²·î£±£¶Æü¤Ë¹âÃÍ1.1804¥ì¥Ù¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó£±½µ´Ö¤Ö¤ê¡£ EUR/USD1.1797GBP/USD1.3514USD/JPY155.91