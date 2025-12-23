お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が、23日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）にVTRで出演。今年の激震ニュースを聞かれ、3ヶ月ほど前の出来事について語った。【画像】加藤浩次と「似てる？」“ロン毛”の芸人テレビ東京で特番の撮影があり、地下の駐車場に車を停めるために入った。加藤は「警備の方が来てくれて、何番停めてくださいとか言われるじゃないですか」と説明。「そしたらずっと警備の方が資料を