立憲民主党の安住淳幹事長は23日の記者会見で、原発のリプレース（建て替え）を認めるかどうかについて、党内で議論して基本方針をまとめる考えを示した。「古い原発を使うよりも、はるかに安全性が高いということはある」と私見を表明。環境・エネルギー総合調査会で「専門家の話を十分に聞く。重要なテーマだ」とした。立民は党綱領に「原発ゼロ」を掲げている。党の一部議員は執行部が綱領変更に意欲的だとの見方を示し、警