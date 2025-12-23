Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)は23日、FC町田ゼルビアの黒田剛監督が選手・コーチに対する暴言などの不適切な発言を行ったとして、同監督とクラブに「けん責」処分を下したと発表した。Jリーグ側は黒田監督の発言について「不適切な発言、暴言だった」としながらも、パワーハラスメントにはあたらないと判断した。この問題は今年2月、JFA暴力等根絶相談窓口への通報で発覚。町田とJリーグが並行し、関係者に対するヒアリン