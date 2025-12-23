本日の日経平均株価は、円高は重石となるも銀行や証券などの金融株が買われ、前日比10円高の5万0412円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は46社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を引き上げたミライト・ワン [東証Ｐ]、コムシスホール