¸¶Çú¤Ë¤è¤ëÊü¼ÍÀþÎÌ¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈïÇú2À¤¤È¤½¤Î¿Æ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êü¼ÍÀþ±Æ¶Á¸¦µæ½ê¤Ï23Æü¡¢ÈïÇú¼Ô¤äÈïÇú2À¤¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥ª¥²¥Î¥à²òÀÏ¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¹­Åç¤ÈÄ¹ºê¤ÎÈïÇú2À¤¡¦Ìó580¿Í¤È¡¢¤½¤Î¿Æ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î¼õ¤±¤¿Êü¼ÍÀþÎÌ¤¬Â¿¤¤¥°¥ëー¥×¤È¾¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢»Ò¤ÎDNAÊÑ°Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÏ¢À­¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£Êü±Æ¸¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢