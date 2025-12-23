Àîºê»ÔÌò½ê¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë¿¦°÷¤«¤é½¸¤á¤¿¿©»öÂå¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÊÆ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Àîºê»Ô¤Ï£²£³Æü¡¢ËãÀ¸¾ÃËÉ½ð¤ÎÃËÀ­¾ÃËÉÉû»ÎÄ¹¡Ê£µ£³¡Ë¤òÄä¿¦£¶¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£Éû»ÎÄ¹¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¡£»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éû»ÎÄ¹¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´·î¡Á£²£µÇ¯£±£±·î£±£¹Æü¡¢Æ±½ð´ÉÆâ¤Î½ÐÄ¥½ê¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¡¢¿¦°÷¤¬½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿ÊÆ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò¾ï½¬Åª¤ËÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Éû»ÎÄ¹¤ÏÆó¸òÂåÀ©¶ÐÌ³¤Î½ÐÄ¥