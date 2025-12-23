STARGLOWが、メンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」の第3弾映像を、STARGLOW公式YouTubeチャンネルにて公開した。第3弾では、メンバーのKANONとADAMが藤井 風の楽曲「優しさ」をカバー。本楽曲は、2人がオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」の2次審査でも歌唱した楽曲だ。当時とは異なる表現や感情の深みが加わった、現在の2人だからこそ届けられるパフォーマンスに仕上がっているという。h