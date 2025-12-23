結成25周年イヤーを迎えたdeadmanが12月21日、東京・大手町三井ホールにて25周年のグランドファイナル公演＜deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-」＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆◆◆思うと思わざると、deadmanは数奇な運命のもとで生き続けることになったということなのだろう。このたび12月21日に大手町三井