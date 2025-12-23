鈴木雅之が、約3年ぶりに新作の放送となるTVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』のオープニング主題歌「アブナイキオク」のアニメーションMVを公開した。公開されたMVは、“鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」×TVアニメ『かぐや様は告らせたい』Memories Music Video”というタイトルが付けられている。まるで鈴木雅之が主題歌を担当した『かぐや様は告らせたい』シリーズの“記憶”を辿ったかのような内容で