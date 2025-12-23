T.C.R.横浜銀蝿R.S.のギタリスト・Johnnyが、2026年1月28日にリリースする40年ぶりのソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』を携えた東名阪ライブツアー＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞の開催を発表した。1981年「ジェームス・ディーンのように」でのソロデビューから1985年のラストシングル「いろあせて蜃気楼」まで、当時4年間の活動においてはツアーという形でのライブは行われておらず、40年の時を経て、初