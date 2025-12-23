ももいろクローバーZが、3年ぶりに開催した夏ライブ＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞のLIVE Blu-ray & DVDを2026年3月4日に発売することを記念し、過去開催した夏ライブの放出する＜夏バカ祭＞の開催を発表した。あわせて、本日より楽曲総選挙がスタートした。今回の企画では、2018年に開催された＜MomocloMania2018 -Road to 2020-＞、2019年に開催された＜MomocloMania2019 -ROAD TO