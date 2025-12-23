関西運動記者クラブ選定の「第６９回関西スポーツ賞」の表彰式が２３日、大阪市内で行われた。高校３年生で９月の東京世界陸上に出場した女子８００メートル日本記録保持者の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛＝も個人の部で選出され、出席。「世界陸上に出て、日本記録も更新でき、充実したシーズンでした」と振り返った。高校生活で２度、日本記録を塗り替えた久保。９月に東京で世界陸上に初出場した際は、出場で満足すること