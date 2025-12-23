HYDEが、＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞の追加公演をオーストリア・ウィーンにて開催することを発表した。ロックな歌と激しいライブパフォーマンスを行う“動”のHYDEから一転、1stアルバム『ROENTGEN』の系譜を受け継ぐ“静”の世界観を表現した、2026年春発売予定のオリジナルアルバム『JEKYLL』を引っ提げて開催される本オーケストラツアー。＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞は、2026年1月から4月にかけて国内12カ所