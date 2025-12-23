俳優の佐藤健が２３日、ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバルのフィナーレとして、都内で主演映画「るろうに剣心」（大友啓史監督、２０１２年公開）の舞台あいさつを行った。年内で日本での配給業務を終えるワーナーのファン感謝祭。「るろうに剣心」シリーズは５作品が製作され、累計興行収入は１９４億円を超えた。佐藤は「この作品は僕にとって誇りであり、自慢であり、宝物です」と思い入れを語った。武井咲、青