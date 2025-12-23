カーリング女子で１９９８年長野大会から８大会連続の五輪出場を決めた日本代表のフォルティウスが２３日に帰国し、都内で行われた会見に出席。５度目の挑戦で、ついに夢舞台の切符をつかんだスキップ吉村紗也香（３３）は「自分たちでしっかりとバトンをつなぐことができてホッとしています」と安堵（あんど）の表情。「五輪へまだまだできることはある。良い準備を重ねて五輪に臨みたい」と目標の金メダル獲得を見据えた。リ