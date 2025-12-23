阪神が２３日、関西運動記者クラブ選定の「第６９回関西スポーツ賞」を受賞。大阪市内のホテルで行われた表彰式に粟井一夫球団社長（６１）が出席。「万博もあり関西が非常に盛り上がった年にタイガースもいい勝ち方ができたかなと。そのご褒美としてありがたく頂戴します」とあいさつした。今季限りで現役を引退した原口文仁氏（３３）は功労賞を受賞。「歴史のある賞をいただいて、本当にうれしく思います」と笑顔を見せた。