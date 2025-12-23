アニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となる完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』（2026年1月6日より分割2クール放送）のエンディング主題歌「POWER」を使用した本PVが公開された。あわせて、追加キャストとして、十勇士の名字組、ネヅを鈴村健一、アナヤマを沢城千春、ウンノ役を竹内良太、カケイ役を遠藤大智、モチヅキ役を熊谷俊輝が演じることが発表された。【画像】新たに発表！十勇士の名字組のキャラクタ