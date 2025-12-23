関西運動記者クラブが25年度に活躍した選手、団体等を称える「第69回関西スポーツ賞」の表彰式が23日、大阪市内のホテルで開催され、個人賞を受賞した体操女子の杉原愛子（26＝TRyAS）が出席した。16年リオ、21年東京と2大会連続で五輪に出場し、22年に一度は第一線から退いた。指導者や審判員などを通して体操の楽しさを再確認し、翌年に復帰。今年は5月にNHK杯で10年ぶりとなる個人総合で優勝し、10月の世界選手権は床運動で