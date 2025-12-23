À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö£Í£á£ä£å£É£î£Ë£ï£ò£å£á¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Ï£Ç£Õ£Å£Ë£Ï£Ò£Å£Á¡×¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÇÐÍ¥¤Î¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¡Ê£³£³¡Ë¤È½Ð±é¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¤·¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ê£´£³¡Ë¤È£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë·ëº§¡¢Æ±Ç¯£±£±·î¤ËÃË»ù