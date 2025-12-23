FODオリジナルドラマ『にこたま』で物語のキーとなる人物・高野ゆう子役の比嘉愛未 渡辺ペコ原作の『にこたま』が、橋本愛と瀬戸康史のW主演で実写ドラマ化。12月26日(金)20時より、FODとPrime Videoにて第1話・第2話が配信される。本作は、出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子(橋本愛)と晃平(瀬戸康史)に晃平の同僚、高野ゆう子(比嘉愛未)も絡んだ３人の葛藤を日常の風景や季節の移ろいの中で、ポップでありなが